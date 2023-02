FCW vor dem Rückrundenstart – Das ist neu beim FCW und auf der Schützenwiese Neue Namen, neue Nummer, neue Eingänge. Beim FCW hat sich in der Winterpause einiges geändert. Eine Übersicht vor dem ersten Rückrunden-Spiel. Gregory von Ballmoos

Auf der Schützenwiese liegt ein weisses Vlies, damit der Boden nicht gefriert. Foto: Gregory von Ballmoos

Mit dem Spiel gegen den FC Lugano startet der FC Winterthur offiziell in die Rückrunde – noch bevor er die Vorrunde überhaupt ganz abgeschlossen hat. Der Grund ist die Spielabsage von Mitte Januar. Das Spiel gegen Servette Genf findet am kommenden Mittwoch statt. Darum spielen die Winterthurer am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr zu Hause. Dabei gibt es einige Neuigkeiten und Veränderungen. Eine Übersicht.