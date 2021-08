Waldbrände im Mittelmeerraum – «Das ist wie die Apokalypse» Bei Temperaturen von 40 Grad und starken Winden breiten sich die Waldbrände in Griechenland und der Türkei weiter aus. Die Regierung in Ankara beschäftigt allerdings eine Hilfskampagne im Internet. Tomas Avenarius aus Istanbul

Die Flammen haben auch in den Vororten nördlich von Athen gewütet, wie hier in Tatoi-Acharnes. Foto: Louisa Gouliamaki (AFP)

Während die Waldbrände in Griechenland und der Türkei wegen erwarteter Rekordtemperaturen und starker Winde in den kommenden Tagen völlig ausser Kontrolle geraten könnten, verschärft sich in der Türkei der innenpolitische Streit um den Umgang mit der Naturkatastrophe. Im Zentrum steht dabei die Kritik an angeblich mangelnder Vorsorge der Regierung.

Diese wiederum geht juristisch gegen die Social-Media-Kampagne #HelpTurkey vor, die im Ausland um Hilfe bittet: Die Regierung sieht diese Twitter-Kampagne als Teil einer gegen die Türkei gerichteten Desinformationskampagne dazu, das Land zu «erniedrigen».

In Griechenland wurde die Katastrophenlage in der Umgebung von Athen gemäss Agenturberichten immer dramatischer. Nördlich der Hauptstadt wurden Menschen mehrerer Ortschaften aufgerufen, die Region zu verlassen. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen auf weit über 40 Grad steigen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schwor die Bürger auf harte Tage ein: «Wir haben mit Dutzenden Waldbränden zu kämpfen. Drei davon – in Athen, auf dem Peloponnes und auf Euböa – sind von gewaltigem Ausmass», so Mitsotakis im Staats-TV. Wegen der grossen Trockenheit stehe dem Land das Schlimmste aber noch bevor.

Der Premier warnte vor einem «noch nie da gewesenen Zustand, weil die vergangenen Tage der Hitze und Trockenheit das Land in ein Pulverfass verwandelt haben». Er versprach rasche Hilfen und Entschädigungen sowie die Aufforstung verbrannter Gebiete.

Griechenland erlebt die schlimmste Brandkatastrophe seit 2007. Löscharbeiten im Dorf Afidnes, 30 Kilometer nördlich von Athen. Foto: Louisa Gouliamaki (AFP)

Binnen 24 Stunden waren landesweit neunzig neue Brände registriert worden, mindestens zwei Personen sind ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen wurden gemäss Agenturberichten mit Atembeschwerden in Spitäler gebracht. Ärzte warnten davor, ohne Spezialmasken ins Freie zu gehen. Besonders betroffen waren die Halbinsel Peleponnes und die Insel Euböa. Dort mussten 600 Bewohner von der Küstenwache über das Meer in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden sprachen von der grössten Katastrophe auf der – auch Evia genannten – Insel seit fünfzig Jahren. «Das ist wie die Apokalypse», sagte ein Mitarbeiter der Küstenwache.

Griechenland durchlebt die schlimmste Brandkatastrophe seit den verheerenden Feuern im Jahr 2007. Damals waren im Westen des Peloponnes Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nur beim Brand in der Ortschaft Mati östlich von Athen wurden 2018 mit hundert Toten noch mehr Opfer beklagt.

Auch in der benachbarten Türkei kämpfen Einsatzkräfte den zehnten Tag in Folge gegen die schwersten Wald- und Buschfeuer seit mehr als zwölf Jahren. Besonders betroffen sind die Küstenregionen Antalya, Marmaris, Bodrum und Milas an der Ägäis und am Mittelmeer. Mindestens acht Menschen starben, gemäss Schätzungen vernichteten die Flammen mindestens 100’000 Hektaren Wald und Felder. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und wurden in öffentlichen Einrichtungen untergebracht, auch Touristen wurden evakuiert.

Weitere Brände und Schweizer Hilfe Infos einblenden Katastrophenschützer kämpfen auch auf dem Balkan weiter gegen Waldbrände. Zugleich erwarteten die Meteorologen für die gesamte Region in Kürze eine regnerische Kaltfront, die die Brandgefahr vermindern dürfte. In Nordmazedonien hatte die Regierung am Donnerstag den Krisenzustand ausgerufen angesichts von acht aktiven Bränden. Hier trafen die ersten Konvois einer Hilfsmission aus Österreich ein. Insgesamt schickt das Alpenland 136 Helfer, 16 Löschfahrzeuge, 24 Lastwagen und einen Krankenwagen nach Nordmazedonien, wie das Portal Vesti.mk berichtete. Hilfe kam zudem aus Serbien, Bulgarien und Slowenien. Im Nachbarland Albanien gab es am Freitag noch einen heftigen Brandherd im Norden bei Kukes, wie Verteidigungsminister Niko Peleshi sagte. Alle anderen Waldbrände seien unter Kontrolle gebracht worden. Während der letzten Woche hatten Brände im Süden sowie in der Küstenregion Vlora neben Vegetation auch einige Bauernhäuser zerstört. Kosovo wurde in dieser Zeit von fast fünfhundert Waldbränden heimgesucht, auch hier brannten mehrere Bauernhöfe. Die Brände konnten mit Unterstützung der in Kosovo stationierten KFOR-Truppe der Nato gelöscht werden. Doch fürchten die Behörden weitere Ausbrüche. Die Schweiz wird Griechenland, das um Hilfe gebeten hat, unterstützen. Drei Schweizer Armeehelikopter des Typs Super Puma mit bis zu 40 Armeeangehörigen an Bord werden am Samstag nach Athen fliegen. Ab Sonntag werden die ersten Löschoperationen starten. (sda)

Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte die Grossfeuer die schlimmsten Brände in der Geschichte des Landes. Kritiker aus Opposition und Zivilgesellschaft bemängeln, die Regierung habe unzulänglich reagiert. Im Fokus steht der Mangel an eigenen Löschflugzeugen; die Türkei leiht und mietet solche Spezialmaschinen im Ausland.

Oppositionspolitiker verwiesen auf Zahlen der Forstbehörde, wonach im ersten Halbjahr nur zwei Prozent der für die Bekämpfung von Waldbränden vorgesehenen Gelder in Höhe von umgerechnet rund 20 Millionen Euro eingesetzt wurden.

Im Zentrum der immer heftigeren politischen Auseinandersetzung stand aber #HelpTurkey, die Hilfskampagne in den sozialen Medien. Der Umgang mit Desinformation war auch Thema bei der letzten Tagung des nationalen Sicherheitsrates unter Leitung Erdogans, wie türkische Zeitungen schrieben. Laut Generalstaatsanwaltschaft Ankara wurde eine Untersuchung eingeleitet. Man habe Twitter-Beiträge der Kampagne, in der in kurzer Zeit mehr als 2,6 Millionen aufliefen, analysieren lassen und Manipulationen entdeckt.

Man habe den Staat durch Falschnachrichten erniedrigen wollen. Generalstaatsanwaltschaft Ankara

Es habe sich gezeigt, dass sowohl über echte als auch über fingierte Twitter-Konten und mittels eigens programmierter Multiplikationsfunktionen Panik und Zweifel in der Bevölkerung verbreitet worden seien. Mit dieser von Unbekannten organisierten Kampagne habe man den Staat und die Regierung der Türkei durch «Falschnachrichten» schädigen und «erniedrigen» wollen. Es handle sich um Straftaten: Man habe «im Volk Angst und Panik verbreiten und einen Teil der Bevölkerung gegen die andere zu Hass und Feindschaft aufhetzen» wollen.

Bei den Manipulationsvorwürfen beruft sich Ankara offenbar vor allem auf die Untersuchungsergebnisse des Wissenschaftlers Mark Owen Jones. Dieser forscht an der Hamad-Bin-Khalifa-Universität in Katar und hat sich auf die Analyse digitaler Desinformationskampagnen im Nahen und Mittleren Osten spezialisiert.

Regierung hat eigene Kampagne gestartet

Journalisten gegenüber sagte Jones am Freitag in Istanbul, bei seiner Untersuchung von #HelpTurkey habe er auffällige Unregelmässigkeiten entdeckt. Automatisiert seien in rascher Folge die immer selben Texte und Fotos verbreitet worden. Die Kampagne sei zweifelsfrei mittels gehackter Twitter-Konten manipuliert worden. Die Urheberschaft liesse sich aber bisher nicht feststellen.

Ismail Cesur, ein Berater von Präsident Erdogan, teilte auf Twitter mit, Ziel der Kampagne sei es, die Türkei als «hilflos angesichts der Katastrophe» zu zeigen und so den Tourismussektor zu schädigen. Die türkische Regierung hatte versucht, der Kampagne mit einer eigenen Twitter-Aktion zu begegnen: #StrongTurkey. Sie hat bisher weit weniger Zulauf.

