Chinesisches Neujahr in der Region – Das Jahr des Hasen verspricht Harmonie und Frieden Piwei Boesch Wang aus Gachnang und Pfarrer Christoph Waldmeier aus Altikon erzählen, warum Chinesen am 22. Januar neue Kleidung tragen und rote Couverts verschenken. Gabriele Spiller Text Madeleine Schoder Fotos

Freuen sich auf ihr chinesisches Neujahrsfest in Gachnang: Piwei Boesch Wang und ihr Mann Alexis. Foto: Madeleine Schoder

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die grösste Reisewelle der Erde kommt zu einem Stillstand. Im Fernen Osten versammeln sich Hunderte Millionen von Familien zum chinesischen Neujahr nach dem Mondkalender. Die Festlichkeiten, das sogenannte Frühlingsfest, dauern bis zum 7. Februar. In dieser Zeit werden Grossstädte in China zu Geisterstädten, weil so viele Wanderarbeiter zu ihren Familien aufs Land fahren. Das «Jahr des Hasen» beginnt dieses Mal aussergewöhnlich früh.