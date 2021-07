Hausbesichtigung in Dättlikon – Das jüngste Haus ist für die Ältesten Es war ein lange geplantes Projekt, das auch Rückschläge erlitt. Jetzt ist das Haus mit den altersgerechten Wohnungen fertig. Bald wird auch die Verwaltung einziehen. Dagmar Appelt

Blick von oben auf das neue Gebäude neben der Kirche. Foto: PD

Neben der Kirche in Dättlikon, wo sich zuvor das alte Gemeindehaus befand, steht das neueste Gebäude von Dättlikon. Die in Holz gekleidete Liegenschaft entstand in den vergangenen zwölf Monaten. Sie erfüllt zwei Zwecke: Im Erdgeschoss zur Strasse hin wird künftig die Verwaltung untergebracht sein. Im übrigen Teil des Hauses, das von der Alterswohnungen Dättlikon AG gebaut wurde, befinden sich altersgerechte Mietwohnungen.

Für die 800-Seelen-Gemeinde am Südhang des Irchels ist das ein Ereignis. Das Dorf besteht vorwiegend aus Einfamilienhäusern. «Mit dem Neubau dieser Wohnungen wird dem Wunsch der Bevölkerung Rechnung getragen, auch im Alter weiterhin in Dättlikon wohnen zu können», sagt Gemeindepräsident Jürg Allenspach. Das Angebot an Mietwohnungen mit altersgerechtem Ausbau sei bisher sehr klein gewesen.