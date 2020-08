Vorfreude in Dägerlen – Das kantonale Turnfest kommt in die Region 2023 ist es so weit: Das zweitgrösste Schweizer Turnfest findet Dägerlen statt. Gemeinsam mit sieben anderen Turner-Gemeinden wurde die Planung begonnen. Elena Willi

Heute noch ein Feld, 2023 das Gelände des kantonalen Turnfests: In Dägerlen haben OK-Mitglied Marc Besson und OK-Präsidentin Barbara Nägeli den Austragungsort gefunden. Bild: Madeleine Schoder

Alle sechs Jahre findet es statt, das Zürcher Kantonalturnfest (KTF). An zwei Wochenenden reisen die Turnerinnen zu ihrem wichtigsten Verbandsanlass in eine Gemeinde des Kantons, um dort ihr Können unter Beweis zu stellen – 2023 in Dägerlen.