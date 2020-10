Explodierende Covid-19-Zahlen in Winterthur – Das Kantonsspital hat noch so viele Corona-Fälle registriert Das KSW verzeichnete beim Triage-Pavillon innert einer Woche über 140 Neuinfektionen – das ist neuer Rekord. Auch die Positivitätsrate ist überdurchschnittlich hoch. Thomas Münzel

Das KSW-Personal ist in Sachen Corona-Abklärungen derzeit stark gefordert. Foto: Urs Jaudas

Die Vergleiche sind eindrücklich: Noch im März und April registrierte man im Abklärungs-Pavillon neben dem Kantonsspital täglich zwischen 30 bis 80 Corona-Tests. Die Positivitätsrate, also der prozentuale Anteil an durchgeführten, positiv ausgefallenen Tests, schwankte damals zwischen 5 und 7 Prozent. Im Juni sank die Rate dann gar auf 0,8 Prozent. In jüngster Zeit hat sich die Situation nun aber schlagartig verändert. Der Ansturm auf das Corona-Testzentrum beim KSW ist momentan riesig. Die Kapazitätsgrenze wurde in den letzten Tagen teilweise überschritten. Die KSW-Statistik zeigt: Allein in der vergangenen Woche wurden beim Testzentrum neben dem Kantonsspital durchschnittlich 232 Corona-Tests pro Tag durchgeführt – das ist neuer Rekord. Das gleiche gilt für die Zahl der positiven Tests: In den letzten 7 Tagen wurden total 141 Neuinfektionen registriert. Ein so hoher Wert wurde bis jetzt noch nie erreicht. Die Positivitätsrate beträgt rund 9 Prozent.