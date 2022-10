Zu Gast beim FCZ – Das Kellerduell beim Meister Der FC Winterthur reist am Sonntag zum FC Zürich. Dabei hat er die Chance, sich im Kampf gegen den Barrageplatz bereits etwas Luft zu verschaffen. Gregory von Ballmoos

Das zu frühe Ende einer guten Leistung: Samuel Ballet wird vom Platz getragen. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Der FC Winterthur schaffte am letzten Sonntag etwas, was dem Meister bislang nicht gelang. Er gewann ein Meisterschaftsspiel. Bis zur Nationalmannschaftspause gab es durchaus Parallelen zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich. Beide Vereine mussten nach einem grossen Erfolg ihre Meistertrainer ziehen lassen. Beide Teams blieben bis zur Nationalmannschaftspause sieglos in der Meisterschaft.