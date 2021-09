Klimadebatte im Gemeinderat – Das Klima retten ist mühsame Kleinarbeit Am Montagabend wurde im Grossen Gemeinderat ein ganzer Block von Klimavorstössen behandelt. Im Parlament war man teils ernüchtert über das «Schneckentempo» – doch der Teufel lauert in den Details. Gregory von Ballmoos , Michael Graf

Klare Forderungen beim Klimastreik in Winterthur: Der Grosse Gemeinderat versuchte, dieser am Montag gerecht zu werden. Foto: Enzo Lopardo

Am 24. September war internationaler Klimastreiktag. Auch in Winterthur zogen an jenem Freitagabend gut 300 Personen durch die Winterthurer Altstadt und forderten mehr Klimaschutz. «Ufe mit de Klimaziel, abe mit em CO₂», skandierten die Demonstrierenden.

Wie das gehen könnte, verhandelte der Grosse Gemeinderat am Montagabend. Eine ganze Palette von Klimavorstössen war traktandiert – zu vielen lagen schon Antworten des Stadtrats vor.

CO₂-freundliche Zonen?

In einem Postulat forderte Benedikt Zäch (SP) die Einführung von Energiezonen in Winterthur. In einem solchen Gebiet darf nur noch zu einem bestimmten Anteil mit fossiler Energie geheizt werden. Die Stadt Zürich beispielsweise prüfte die Einführung eines 40-prozentigen Anteils – aktuell gibt es aber im ganzen Kanton noch keine solche Energiezone.