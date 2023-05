Thomas Stocker ist Professor an der Universität Bern und gehört zu den wichtigsten Klimaforschern weltweit. Seit 1993 leitet er die Abteilung für Klima- und Umweltphysik am Physikalischen Institut der Universität Bern. Von 2008 bis 2015 war er Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe I des Weltklimarates IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) der Vereinten Nationen. Der Bericht, der unter seinem Vorsitz im September 2013 von allen Ländern verabschiedet wurde, bildete die wissenschaftliche Grundlage für das Klimaabkommen von Paris. (lae)

Das ist unerträglich. Der Flyer ist voll von Lügen und Behauptungen, die ungefragt in praktisch alle Haushalte verbreitet werden. Das ist Propaganda der übelsten Art, eine Hetzkampagne gegen die Wissenschaft, aber auch gegen die vielen Politiker, die quer durch die Parteienlandschaft den Konsens für diese Gesetzesvorlage errungen haben. Die Verfasser dieses Flyers greifen wieder zu einer alten Waffe, die vor 20 Jahren verfangen hat. Sie behaupten haltlos, Forschende würden von Milliardären aus den USA bezahlt und aufgrund von theoretischen Modellen und Annahmen der Gesellschaft vorschreiben, was zu tun sei.

Kürzlich lag ein Flyer vom «Komitee Rettung Werkplatz Schweiz» in den Schweizer Briefkästen. Was halten Sie davon?

Was würden Sie verunsicherten Menschen als Wissenschaftler sagen?

Wenn sie sich in eine sachliche Diskussion einliessen, würde ich die jahrzehntelange Forschung mit folgenden Fakten im Schnelltempo zusammenfassen: CO₂ ist ein Treibhausgas. Der Anstieg von CO₂ um über 50 Prozent wird seit 1750 gemessen. Der Anstieg wird durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas sowie durch die Abholzung verursacht – ist also 100 Prozent menschgemacht. Millionen von Thermometermessungen zeigen die weltweite Erwärmung seit 1900: im Mittel 1,2 Grad Celsius in der Atmosphäre. Jedes weitere Jahr an Emissionen führt zu weiterer globaler Erwärmung mit lokalen Auswirkungen. Gehen die Emissionen nicht zurück, führt das zur globalen Erwärmung um 4 bis 5 Grad, in der Schweiz um 7 bis 8 Grad. Alle Staaten haben gemeinsam beschlossen, dass das gefährlich wäre und somit keine Option ist. Emissionen müssen bis 2050 auf netto null sinken, um die Erwärmung auf unter 2 Grad zu beschränken. Alle diese Fakten sind in sechs Sachstandsberichten des Weltklimarates seit 1990 umfassend dargelegt.