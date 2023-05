Archäologie in Winterthur – Das Kloster Töss ist unter Rieters Riesenbau verschwunden Die Rieter baut auf dem ehemaligen Gelände des Klosters Töss. Archäologin Lorena Burkhardt leitete die Notgrabung, um zu dokumentieren, was sonst für immer verloren ist. Jonas Keller

Von 2019 bis Anfang dieses Jahres fanden auf dem Rieter-Areal in Töss archäologische Ausgrabungen statt. Foto: Enzo Lopardo

Im Jahr 1233 ist noch wenig los in der Gegend um die Tössbrücke westlich der Stadtmauern von Winterthur. Das Gebiet des heutigen Töss ist damals ländlich und landwirtschaftlich geprägt. «Es gab wohl ein kleines Dorf und einige Reben am Brühlberg», so Historiker Peter Niederhäuser.