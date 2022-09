Neu in der National League – Das kommt jetzt auf die Kloten-Fans zu Die Rückkehr in die National League steht kurz bevor. Am Sonntag geht es für den EHC Kloten in der höchsten Spielklasse weiter. Das bringt einige Änderungen. Dominic Duss

Der EHC Kloten ist zurück in der höchsten Spielklasse: Die Fans dürfen sich auf eine spannende Saison freuen. Foto: Robert Pfiffner

Am 26. April 2018 hat der EHC Kloten sein bisher letztes Spiel auf höchstem Niveau bestritten. Es war der Tag des Abstiegs. Nach vier Jahren Unterbruch geht es morgen Sonntag in der höchsten Spielklasse, der National League, weiter. Und wie am 26. April 2018 kommt der Gegner aus Rapperswil. Die Fans der Rot-Weiss-Blauen aus Kloten müssen sich an ein paar Änderungen gewöhnen – wir sagen, an welche.