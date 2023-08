Dissens zwischen Kanton und KSW – Das KSW darf sich nicht an hauseigener Apotheke beteiligen Die Apotheke im Kantonsspital Winterthur rentiert gut. Nun wollte sich das Spital daran beteiligen. Doch der Regierungsrat mauert. Valérie Jost

Der Nettoerlös der Apotheke im KSW war die letzten Jahre positiv. Die genaue Zahl will der Verwaltungsrat nicht veröffentlichen. Foto: Madeleine Schoder

Im März 2017 eröffnete die im Kantonsspital Winterthur eingemietete Apotheke im KSW. Mit der Eröffnung des Neubaus Anfang 2022 ist sie in den Eingangsbereich gezügelt. Die Apotheke ist in erster Linie für Patientinnen und Patienten da, die sich vor dem Austritt aus dem Spital die nötigsten Medikamente holen. Sie steht aber allen offen. Die Frequenz dürfte hoch sein.

Die Apotheke hat sich in den ersten Jahren «finanziell positiv entwickelt», heisst es in einem Protokoll des Regierungsrats. Wie «positiv» genau, erläutert der Verwaltungsrat auf Anfrage nicht. Jedenfalls hätte das KSW, das bereits eng mit der Apotheke zusammenarbeitet, gern auch selbst Anteil an diesem Erfolg. Bislang war das KSW nicht an der Apotheke beteiligt. Es hat ihr allerdings in Form von zwei zinslosen Darlehen gut 770’000 Franken geliehen.

Dieses Geld wollte der Spitalrat nun in Aktien umwandeln, um das KSW künftig am Gewinn der Apotheke zu beteiligen, mit einem Anteil von 35,6 Prozent.

Kritik an Privatpersonen mit Aktien

Der Regierungsrat erteilte diesem Plan jedoch eine Absage. Er sehe mehrere Probleme, schreibt er im Protokoll: Erstens könne es zu Interessenkonflikten kommen, da das KSW gleichzeitig Vermieter und Aktionär wäre. Zum Beispiel könnte dem Spital schwerfallen, der Apotheke den Mietzins zu erhöhen, weil dadurch die eigene Dividende sänke. Zweitens könne das KSW seine Interessen nur beschränkt vertreten, weil es sowohl im Aktionariat wie auch im Verwaltungsrat in der Minderheit wäre. Und drittens gehe das KSW mit der Beteiligung ein finanzielles Risiko ein. Bliebe alles beim Status quo, erhielte das Spital wiederum risikofrei sein Darlehen zurück.

Zum Schluss bemängelt der Regierungsrat gar noch, das Aktionariat der Apotheke im KSW halte eine Vorgabe des eigenen Aktionärsbindungsvertrags nicht ein: Dieser hält fest, dass das Aktionariat langfristig aus dem KSW, aus Apothekerinnen und Apothekern sowie aus Apotheken der Spitalregion Winterthur bestehen soll. Aktuell, kritisiert der Kanton, seien allerdings zwei Pharmahandelsfirmen von ausserhalb der Region, ehemalige Apotheker und Apothekerinnen sowie Privatpersonen mitbeteiligt.

Verwaltungsrat spekuliert, was der Kanton meint

Sowohl die Apotheke als auch das KSW schreiben, dass sie den negativen Entscheid des Regierungsrats bedauern. Man werde die gute Zusammenarbeit aber fortsetzen. Der Verwaltungsratspräsident der Apotheke, Holger Auerbach, schreibt zur Kritik am Aktionariat, er könne «nur spekulieren», was der Regierungsrat mit «Pharmahandel» meine. Die beteiligten Apotheken hätten «natürlich eine Versandhandelsbewilligung» und ihren Hauptsitz zum Teil nicht in Winterthur. Sie seien als Kettenapotheken beteiligt, weil ihre Filialen in der Stadt «sehr präsent» seien. Es handle sich um die Dr. Bähler Dropa AG, die Pharmacies BENU SA, die GaleniCare AG, die Coop Vitality AG und die Medbase Apotheken AG.

Es sei, so Auerbach, allen Apotheken im Einzugsgebiet von Winterthur angeboten worden, sich an der Apotheke im KSW zu beteiligen. Deshalb seien im Aktionariat sowohl Einzel- als auch Kettenapotheken vertreten und dies «in etwa gleich».

Der Regierungsrat hielt seinerseits fest, dass der Entscheid bei einem anders zusammengesetzten Aktionariat anders ausgefallen wäre. «Von einer Änderung ist momentan nicht auszugehen. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir die Situation neu beurteilen», heisst es beim KSW dazu.

