«Jerusalema»-Challenge in Winterthur – Das KSW hat die Lizenz zum Tanzen Auf den «Jerusalema»-Tanz folgt die Abmahnwelle. Doch beim Kantonsspital Winterthur war man klüger als am Unispital Zürich. Michael Graf



«Jerusalema» ist so etwas wie die inoffizielle Corona-Hymne: Pflegekräfte, Polizisten und andere Berufsgruppen, die in der Pandemiezeit stark gefordert sind, haben den Tanz aus dem Musikvideo von Master KG als Inspiration genommen und sich in Arbeitskleidung beim Tanzen gefilmt. Die Botschaft: Wir haben die Lebensfreude noch nicht verloren. Millionenfach geklickt wurden etwa die Choreografie der Polizei Zug oder des Unispitals Zürich.

Rechnung ans Unispital

Doch das kann teuer werden: Beim Unispital flatterte, wie bei anderen Institutionen, eine Rechnung von Warner Music ins Haus. Das Spital hatte es nämlich versäumt, für sein fast 3 Millionen Mal geschautes Video eine Urheberrechts-Lizenz einzuholen. Man habe sich mit Warner auf einen tiefen vierstelligen Betrag geeinigt, berichtete Tele Top am Dienstag.