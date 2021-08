Kantonsspital Winterthur - «Das KSW ist zum überregionalen Zentrumsspital geworden»

Abo Angespannte Covid-Situation am Kantonsspital Winterthur «Wir sind müde und wütend»

Während auf den Strassen bereits wieder viele in Feierlaune sind, nimmt die Zahl der jüngeren Covid-Patienten am KSW stetig zu. Drei Vertreter des Spitalpersonals appellieren jetzt an die Selbstdisziplin.