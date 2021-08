Kantonsspital Winterthur – Das KSW setzt für den Neubau auf «grüne Anleihen» Das Kantonsspital Winterthur hat mit einen sogenannten Green Bond 100 Millionen Franken aufgenommen, um den letzten Teil seines Neubaus zu finanzieren. Nina Thöny

Der Neubau des Kantonsspitals Winterthur soll in einem halben Jahr bezogen werden. Foto: Madeleine Schoder

Rund 350 Millionen Franken, so viel wird der Neubau des Kantonsspitals Winterthur gemäss Medienmitteilung kosten. Am Dienstag informierte das KSW, dass es einen «Green Bond» am Kapitalmarkt platziert habe. Mit diesen 100 Millionen Franken soll der letzte Teil des Neubaus mit besonderem Minergie-Standard (P-ECO) finanziert werden. Gegenüber dem normalen Minergie-Standard weise P-ECO einen wesentlich geringeren Heizwärmebedarf auf und garantiere eine besonders ökologische Bauweise.

Bei sogenannten Green Bonds handelt es sich um Anleihen, die Staaten oder Unternehmen aufnehmen können. Das Geld muss dabei zwingend in nachhaltige Projekte investiert werden. Was als grün gilt, ist indes nicht einheitlich geregelt, was immer wieder kritisiert wird. Das KSW ist laut Mitteilung das erste Spital in der Schweiz, das einen Green Bond einsetzt. Das Interesse daran sei sehr gross gewesen. Die Zinsen betragen laut Hansjörg Lehmann, Finanzdirektor des KSW, –0,33 Prozent. Noch nie habe ein Schweizer Spital für eine Anleihe tiefere Zinsen bezahlt.

Den Neubau will das KSW laut Mitteilung im Februar 2022 beziehen, Operationssäle und Bettenzimmer seien bereits ausgerüstet.

