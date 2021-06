Sommertheater Winterthur – Das Lachen kehrt zurück Nach einer einjährigen Zwangspause ist das Sommertheater wieder da. Und wie! In der Zweipersonen-Komödie «Vier linke Hände» bleibt kein Auge trocken – nur die Kehle. Alex Hoster

In bitterbösen Wortgefechten krachen Bertrand (Winfried Goos) und Sophie (Colette Nussbaum) aufeinander, zum Vergnügen des Publikums. Foto: PD

Der Garten ist voll, und die vertrauten Gesichter im Publikum und auf der Bühne sind wieder da. In einer zu Beginn eingespielten Begrüssung verleiht Sommertheater-Direktor Hans Heinrich Rüegg seiner Freude Ausdruck. Doch dann muss er die geltenden Covid-Vorschriften durchgeben: Die Pause entfällt, es herrschen Sitz- und Maskenpflicht sowie ein Konsumationsverbot. Lachen und applaudieren sind aber gestattet.

Angesichts der nebenan in der Gartenbeiz unbeschwert essenden und trinkenden Gäste und des sich im Stadtgarten maskenlos tummelnden Jungvolks wirkt das absurd. Aber man akzeptiert es halt – trockenen Halses – und schon teilt sich der Vorhang: Sophie feiert ihren vierzigsten Geburtstag. Als Single allein, prostet sie sich zynisch selber zu und nascht lustlos an der Geburtstagstorte. Dann schreibt sie ihr Testament und will zur Pillenschachtel greifen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen.