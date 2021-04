Wettkämpfe nach der Corona-Pause – Das lange Warten hatte ein Ende Zum ersten Mal seit über einem Jahr ist am Wochenende wieder um Punkte geturnt worden – am Frühlingswettkampf der Geräteturnerinnen in Effretikon und am Zürcher Nachwuchswettkampf der Kunstturner in Hegi. Renate Ried

Nach langer Zwangspause konnten die Geräteturnerinnen in Effretikon endlich wieder ihr Können unter Beweis stellen. Nina Brüngger

«Es fühlte sich an wie «heimzukommen», als ich in die Halle kam. Einfach ein schönes Gefühl, all die bekannten Gesichter – wenn auch hinter den Masken – zu sehen und nach so langer Zeit endlich wieder auf einem Wettkampfplatz stehen zu können», betonte Claudia Gysel, Trainerin in Neftenbach. Diese Aussage war in Effretikon rundum zu hören. Die Turnfamilie fehlte allen, das Zusammenkommen nannten alle als schönstes Erlebnis.

Die Turnerinnen mussten den Anlass unmittelbar nach dem Wettkampf verlassen. Zuschauen war nicht erlaubt, auch nicht als Teilnehmerin. «Eigentlich war der Wettkampf nicht viel anders als früher – aber schon komisch ohne Zuschauer», sagte Salina Heiniger vom TV-Neue Sektion Winterthur. «Am Anfang, als ich nervös war, wars gut so. Doch zum Schluss hätte ich mir schon gewünscht, dass Familie und Freunde da sind, die mich anfeuern und klatschen.»