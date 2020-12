Die Pandemie und ich – «Das Leben in der Klinik ist noch eingeschränkter» Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen in dieser Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: Pfarrerin Antje Stüfen, Seelsorgerin in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in Rheinau. Eva Wanner

Antje Stüfen ist reformierte Seelsorgerin in der Psychiatrie Rheinau. Foto: Madeleine Schoder

«Ich bin drei bis vier Tage in der Woche in der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) in Rheinau als Seelsorgerin unterwegs. Auf dem weitläufigen Gelände ergeben sich manchmal schon Gespräche, wenn man von einem zum nächsten Ort geht. Ansonsten gibt es auf jeder Station Aushänge mit Angaben, bei wem man sich für Seelsorge melden kann.

Zur Person Infos einblenden Antje Stüfen ist 49 Jahre alt und seit 22 Jahren im Pfarramt tätig. Sie studierte in Leipzig und Göttingen Theologie. Dort absolvierte sie auch ihr Vikariat und sammelte ihre ersten Erfahrungen als Pfarrerin einer Kirchgemeinde. Zehn Jahre lang war sie als Gefängnisseelsorgerin in der JVA Dresden tätig, danach arbeitete sie sechs Jahre in einer Leipziger Innenstadtgemeinde. Im Februar zog sie – noch rechtzeitig vor dem Lockdown – im Zürcher Unterland mit ihrem Ehemann zusammen. Sie war kurz als Seelsorgerin am Flughafengefängnis tätig, seit September ist sie Seelsorgerin in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Standort Rheinau. (ewa)