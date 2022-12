Kolumne Landluft – Das Leben ist kein Ponyschlecken Die Gemeinde Volken ermöglicht es, den Job als Gemeindeschreiber auf zwei Personen aufzuteilen. Das ist erst die Spitze des Eisbergs. Jonas Gabrieli

Der Beruf Kuhpilot wird ebenfalls gerne im Jobsharing ausgeübt. Illustration: Ruedi Widmer

Eine Vollzeitstelle, verteilt auf mehrere Köpfe. Was während der Fussball-WM besonders auflebt – jeder wird zum Nati-Trainer –, kommt nun auch auf den Gemeindeverwaltungen an. In Volken, der kleinsten Gemeinde im Kanton, ist es laut einem Inserat möglich, den Job als Gemeindeschreiber/-in im sogenannten «Jobsharing» auszuüben. Eine logische Folge: Im Ministaat Vatikan leben schliesslich auch zwei Päpste.

Glaube ist ein gutes Stichwort. Denn selbst die christliche Vorstellung von Gott kommt gleich in dreifacher Besetzung daher: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wieso sollten wir Menschen uns da anmassen, besser als das Göttliche zu sein?

Denn gerade in kleinen Gemeinden, wo es schwierig ist, Leute für die politische Milizarbeit zu gewinnen, könnte das ein Gewinn sein. Und wenn man ehrlich ist, war dort gefühlt eh schon jeder in einer Behörde. Und wegen des Informationsflusses braucht man sich keine Sorgen zu machen. Über das «Dorfradio» im Volg ist jeder stets auf dem neuesten Stand.

Die ersten Gemeindepräsidien im Jobsharing sind deshalb nur eine Frage der Zeit. Über das konkrete Modell kann noch getüftelt werden. Die eine macht alle ungeraden, der andere alle geraden Stunden? Gut, in längeren Sitzungen sicher schwierig. Und wer hält die 1.-August-Rede? Ein schweizerischer Kompromiss wäre, Wort für Wort abzuwechseln. Gäbe sicher spannende Kreationen. «Das Leben ist kein Ponyschlecken!» zum Beispiel.

Vielleicht könnte so eine regelrechte Milizrevolution entstehen. Ein Bundesrat im Jobsharing? Die Geschlechterdebatte in der SP wäre obsolet. Und schliesslich ist es heute schon so: Wo andere Staatsoberhäupter vier oder fünf Jahre lang Präsident sind, wechselt unseres im Einjahresturnus.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

