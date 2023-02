Gastronomie in Winterthur – Das Les Wagons setzt neu auf Tavolata Mit Judith Janker hat Anja Holenstein eine neue Co-Leiterin für das bekannte Bistro gefunden. Doch auch ihren bisherigen Weggefährten, Florian Moser, lassen die Bahnwagen nicht los. Delia Bachmann

In Judith Janker (links) hat Anja Holenstein eine neue Co-Leiterin für das Bistro Les Wagons gefunden. Foto: Madeleine Schoder

Die grünen Uetlibergbahn-Waggons am Gleisfeld des Winterthurer Hauptbahnhofs ziehen alle Pendlerblicke auf sich. Vor sieben Jahren eröffneten die Germanistin Anja Holenstein und der Industriedesigner Florian Moser darin das Bistro Les Wagons. Die historischen Bahnwagen machten das Lokal am Lagerplatz schweizweit bekannt. Der Schweizer Heimatschutz listet es als eines der 50 schönsten Cafés des Landes. Wegen der hohen Belastung zog sich Moser letzten Herbst als Co-Leiter zurück. Aktuell befindet sich das Bistro im Winterschlaf. Am 22. März schlägt es das nächste Kapitel auf.