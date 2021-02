EHCW gegen Kloten – Das letzte Derby? Der EHCW war gegen den EHC Kloten meistens, aber nicht immer chancenlos. Ein Aufstieg der Klotener würde beiden Clubs helfen. Urs Kindhauser Zeitung: Der Landbote

Beim einzigen Derbysieg des EHCW: Tanner Sorenson bedrängt Klotens Goalie Bernhard Starkbaum. Foto: Sibylle Meier

Zum 16. Mal begegnen sich am Samstag der EHC Winterthur und der EHC Kloten in der Swiss League. Es könnte das letzte Derby der ehemaligen Partnerteams sein. Denn es war schon lange nicht mehr so leicht wie jetzt, in die National League aufzusteigen. Kloten ist auf dem Weg dahin zwar nicht unangefochten, aber doch der Favorit. Für den Match in der Zielbau-Arena ist die Ausgangslage ohnehin klar: Die Klotener müssen auch diesmal siegen, wie sie es vorher schon 14-mal getan haben.

Für den EHCW aber fragt sich über das Resultat hinaus, was der mögliche Aufstieg Klotens für ihn bedeutet. Einen Einblick aus Winterthurer Sicht gibt die kurze Geschichte dieser Derbys, die mit dem Abstieg Klotens 2018 begonnen hat.