FCW-Spieler der NLA-Saison 1984/85 – Das letzte Jahr in der NLA war fast zum Vergessen In der Saison 1984/85, seiner bis heute letzten in der Elite, hatte der FC Winterthur keine Chance auf den Klassenerhalt. Trotz eines Zwischenspurts zu Beginn der Rückrunde. Hansjörg Schifferli

Sie spielten in der NLA-Saison 1984/85 für den FCW: Dario Zuffi, Stephan Lehmann und Hans Franz (von links) auf der Schützenwiese-Tribüne. Foto: Madeleine Schoder

Der FCW im Jahr 2022 in der Super League, erstmals wieder erstklassig seit seinem letzten Jahr in der Nationalliga A. Das war 1984/85. 37 Jahre ist das her, lange, sehr lange für einen Klub dieser Tradition, der doch zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zu den führenden Vereinen im Lande gehörte mit den Meistertiteln 1906, 1908 und 1917. Aber verklärt werden darf die Geschichte darob nicht, denn in all den Jahrzehnten, seit im Jahre 1933 die neue eingleisige höchste Liga, die Nationalliga A, gegründet wurde, gehörte ihr der FCW nur einmal länger als zwei Jahre an – und auch zwei Jahre nur zweimal.