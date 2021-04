Naherholung für Zürich – Die Limmat erhält mehr Auen und Dämme Eine Umgestaltung des Flussraumes im Limmattal soll mehr naturnahen Lebensraum und Hochwasserschutz bringen. Was bedeutet das für Liegewiesen und Böötlen? Hélène Arnet

Die seit hundert Jahren begradigte Limmat beim Kloster Fahr. Foto: Reto Oeschger (Archiv)

Der Plan hört sich wie die viel zitierte eierlegende Wollmilchsau an: Der Kanton kündigte am Mittwoch ein Vorprojekt an, welches die Limmat zwischen Stadtgrenze und Dietikon attraktiver für die Menschen machen, Tieren und Pflanzen naturnaheren Lebensraum bieten und besseren Hochwasserschutz garantieren soll.

Wolfgang Bollack, Mediensprecher der Baudirektion, entgegnet darauf: «Es ist tatsächlich ein ambitioniertes Projekt.» Doch moderner Flussbau bestehe immer aus diesem Dreiklang. «Wir wollen der Natur etwas zurückgeben, doch auch der Mensch soll profitieren: vom attraktiven Erholungsraum und von mehr Schutz vor Hochwasser.»