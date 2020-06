Kultur in Winterthur – Das Live-Erlebnis kehrt zurück Nun wird wieder gespielt und gesungen. Ein kurzer Überblick. Helmut Dworschak

Das Corona-Trio mit Omri Ziegele, Jojo Kunz und Herbert Kramis (von links). Foto: PD

«Wir unlocken unser Theater», teilt das Theater am Gleis mit. Spontan habe man für Samstag einen Theatersport-Abend organisiert: Das Duo Badumts tritt gegen ein Gastteam an. Theatersport, das ist freies Improvisationstheater unter Beteiligung des Publikums. Diesmal können allerdings weniger Tickets verkauft werden als sonst. Eventuell wird der Anlass per Livestream übertragen (Samstag, 20.15 Uhr).

Wieder offen hat neben den Kiwi-Kinos in der Altstadt auch das Kino Cameo. Auch wenn man Kinofilme nicht als Livekultur bezeichnen kann, so ist das Erlebnis, einen Film zusammen mit anderen auf grosser Leinwand zu sehen, etwas Besonderes und durch keinen Bildschirm zu Hause zu ersetzen.

Das Cameo zeigt ab Donnerstag wieder Premieren, darunter «Love Me Tender» von Klaudia Reynicke. Erzählt wird eine abenteuerliche Geschichte mit schwarzem Humor über eine 32-jährige Tänzerin, die unter Platzangst leidet und sich nach dem Tod ihrer Mutter und dem Auszug des Vaters allein zurechtfinden muss. Ebenfalls gezeigt wird «La véritée» von Hirokazu Kore-eda, wo eine Schauspielerin (dargestellt von Catherine Deneuve) in ihrer Autobiografie pikante Familiengeheimnisse ans Licht bringt.

Weiterhin können über die Website des Kinos Filme gestreamt werden. Das Cameo verzichtet dieses Jahr auf die Sommerpause und zeigt auch im Juli und August Filme.

Jazz und Folk

Die Villa Sträuli setzt am Wochenende die Tradition der Samstagsmatinees fort. Den Anfang macht das Corona-Trio mit Jojo Kunz, Bass, Omri Ziegele, Nai, und Herbert Kramis, Bass. Bei schönem Wetter wird im Garten gespielt; zu hören sei ein «kruder Mix» aus Klassik, argentinischer Folklore, Jazz und Blues, heisst es in der Mitteilung. Die Musiker haben früher oft zusammengespielt, sich dann aber musikalisch auseinanderentwickelt. Heute leben sie als Nachbarn in der Froschaugasse in Zürich. Im Lockdown kamen sie auf die Idee, wieder als Trio aufzutreten. Für diesen Anlass ist eine Reservation erforderlich: Mail mit Angabe des Namens, der Telefonnummer und der Anzahl Plätze an office@villastraeuli.ch . Beginn ist um 11 Uhr.

Auch in der Esse-Musicbar wird wieder Musik gemacht. Am Donnerstag spielt der Gitarrenvirtuose Attila Vural, am Freitag bringt Joe Schwach seine Songs mit, die in der britischen Popmusik der 1960er-Jahre verwurzelt sind, und am Sonntag kommt das Folktrio Räss. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr.