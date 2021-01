Impfen in Winterthur und Umgebung – «Das Los entscheidet, wer eine Impfung bekommt» Die ersten Hausärzte im Raum Winterthur haben in diesen Tagen je 100 Dosen der Covid-Impfung erhalten. Die geringe Menge bringt manche in ein ethisches Dilemma. Thomas Münzel

Der Covid-Impfstoff von Moderna, den einige Hausärzte jetzt erhalten haben, kann in den Praxen in einem normalen Kühlschrank gelagert werden. Foto: Raisa Durandi

Die Hausärzte in Winterthur und Umgebung sind nicht zu beneiden. Viele würden gern impfen, haben aber noch keinen Covid-Impfstoff erhalten. Und andere haben zwar jetzt Impfstoff bekommen. Aber nur gerade mal 100 Dosen pro Praxis. Meist viel zu wenig, um alle Hochrisikopatientinnen und -patienten impfen zu können. Das führt bei manchen Ärzten zu einem ethischen Konflikt. So zum Beispiel bei Mark Schärer. Er ist Hausarzt in der Gemeinschaftspraxis am Graben in Winterthur.

600 Hochrisikopatienten und nur 100 Impfdosen

«Es gibt zwar klare, objektive Kriterien und Vorgaben des Bundes, wer zuerst geimpft werden soll», sagt Schärer. «Tatsache ist aber auch, dass wir mehr als 600 Patientinnen und Patienten haben, die über 75 Jahre alt sind. Und von diesen wiederum haben die meisten zusätzliche Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf.» Das heisse, dass man eine Auswahl treffen müsse, wen man zuerst impfe, sagt Schärer. «Das ist ethisch heikel und letztlich ein nicht lösbares Dilemma, da wir schlicht noch zu wenig Impfstoff haben, um alle so rasch wie nötig impfen zu können.»