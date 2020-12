Fulminantes Börsendebüt – Das macht sogar einen Milliardär sprachlos Der Preis für die Airbnb-Aktie verdoppelte sich am ersten Handelstag. CEO Brian Chesky fand dafür keine Worte. Edgar Schuler

Vom brotlosen Designstudenten zum Multimilliardär: Brian Chesky, Mitgründer und operativer Chef von Airbnb. Foto: Mike Hutchings (Reuters)

Lange hatte der Mitgründer und operative Chef von Airbnb mit dem Börsengang gezögert. Dann überwand Brian Chesky (39) seine Angst vor Investoren, die auf kurzfristige Gewinne aus sind.

Als dann die Aktie am Donnerstag doch an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq startete, schoss der Kurs am ersten Tag von umgerechnet 60 Franken auf 130. Die Firma ist damit über 90 Milliarden Franken wert. Und Chesky ist der neueste Multimilliardär der Techwelt. Sein Anteil an der Firma beträgt 10 Milliarden.

Der fulminante Einstieg in den Kapitalmarkt ist doppelt erstaunlich: Die Firma, die private Unterkünfte an Touristen vermittelt, ist durch die Corona-Krise schwer angeschlagen. Die Buchungen implodierten, und Chesky musste im Mai 1900 Angestellte entlassen – einen Viertel des Personals. Beobachter rechneten deshalb damit, dass der Börsengang hinausgeschoben würde.