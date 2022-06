Gedächtnis der Ozeane – Das Meer ist nicht zu stoppen Auch wenn der Mensch kein CO₂ mehr ausstösst – das Meer verzeiht ihm nie. Das zeigt ein Symposium zum Gedenken an den bekannten Schweizer Klimaforscher Konrad Steffen. Martin Läubli

Trotz gigantischer Schleusen zum Schutz vor Hochwasser: Der Anstieg des Meeresspiegels bleibt eine grosse Gefahr für die italienische Stadt Venedig. Foto: Marco Bertorelli (AFP)

Es mag seltsam sein, in der höchstgelegenen Stadt Europas über die Ozeane nachzudenken. Abwegig ist es aber nicht, schliesslich fliesst genügend Schmelzwasser von den alpinen Gletschern ins Meer und steuert so auch einen Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Doch in Davos wurde diese Woche in anderen Dimensionen gedacht. Im Zentrum des Symposiums zum Gedenken an den Klimaforscher Konrad Steffen standen die gigantischen Eisschilde Grönlands und der Antarktis.