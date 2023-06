Autorennfahrer aus Winterthur – «Das Minimalziel habe ich erreicht, mehr aber nicht» Jasin Ferati hat am dritten Rennwochenende des Porsche Carrera Cups mit Rang 14 die bisherige Saisonbestleistung egalisiert. In Zandvoort wären aber einige Punkte mehr möglich gewesen. pl

Jasin Ferati führt die Verfolgergruppe an. Foto: PD

Larry ten Voorde hat beim Heimspiel in den Niederlanden beide Rennen gewonnen und so wieder die Führung im Porsche Carrera Cup Deutschland übernommen. Hinter dem beeindruckenden Lokalmatador lieferten sich die jungen Wilden im Vorfeld der DTM vor 24 000 Fans erbitterte Kämpfe um jeden Punkt.

Darin involviert war auch der 19-jährige Winterthurer Jasin Ferati. Der Fahrer des Teams Fach Auto Tech verteidigte im Sonntagsrennen von Zandvoort die bisher beste Startposition und eroberte als 14. zum zweiten Mal in Folge Punkte. Ärgerlich war, dass er in den Schlussrunden noch zwei Positionen einbüsste. «Ich habe mich gewehrt, aber ich war am Limit und wollte keine Nullnummer riskieren.»

Am Samstag war Ferati wegen einer Strafe aus dem vorherigen Rennen in Hockenheim auf Position 24 zurückversetzt worden. Unbeeindruckt davon inszenierte er in der Folge eine tolle Aufholjagd. Von fünf Ausfällen profitierend verpasste er als 17. weitere Punkte nur um zwei Sekunden.

«Das Minimalziel habe ich mit diesen Resultaten erreicht, mehr aber nicht», zog das stolze Mitglied des Porsche Talent Pools Bilanz. «Nach nur einem Testtag auf der Grand-Prix-Strecke hatte ich geahnt, dass es gegen die teils viel erfahreneren Konkurrenten schwierig werden könnte. Trotzdem habe ich etwas mehr erhofft, und das wäre mit einem besseren Qualifying durchaus möglich gewesen.»

Im Mittelfeld angekommen

Es gebe aber auch positive Erkenntnisse. «Obwohl ich aus finanziellen Gründen nur wenig fahren kann, habe ich jetzt in Bezug auf meine Pace eine klare Vorstellung bekommen.» Er sei definitiv im Mittelfeld des 34er-Startfeldes angekommen und nur wenig fehle für die angestrebten Top-10-Klassierungen. «Noch befinde ich mich in einem oft schmerzhaften Lernprozess. Mit Unterstützung meines ambitionierten Teams und des engagierten Umfelds will und werde ich im Verlauf der Saison weiter nach vorne kommen.»

In Zandvoort hatte Ferati auch das Glück auf seiner Seite. Beim ersten Start verfehlte er den vor ihm stehen gebliebenen Fahrer nur um Haaresbreite. Der zweite Schreck folgt wenig später, als er einer heftigen Karambolage ausweichen musste und nur dank des sofort anberaumten Neustarts auf seine ursprüngliche Startposition zurückkehren konnte und nicht ganz hinten losfahren musste.

