Ende eines Traditionsgeschäfts – Das Modehaus Modissa schliesst Das Geschäftshaus an der Zürcher Bahnhofstrasse geht Ende Juli zu. Ebenso die Filiale in Winterthur. 75 Angestellte verlieren ihren Job. Tina Fassbind

Schliesst Ende Juli: Das Modehaus Modissa an der Zürcher Bahnhofstrasse. Foto: Sabina Bobst

Das markante Haus an der Bahnhofstrasse 74, der Hauptsitz der Modissa AG, wurde erst vor knapp sieben Jahren komplett saniert. Im Sommer geht es bereits wieder zu. Und das für immer, bestätigt der Kommunikationsbeauftragte des Modehauses Informationen dieser Zeitung.

Spätestens per 1. August 2022 will das Unternehmen die beiden Modissa-Geschäfte in Winterthur und in Zürich aufgeben und gleichzeitig ihre Zentrale an der Grubenstrasse verkleinern. Man wolle die Geschäftstätigkeit in den nächsten Jahren auf die Entwicklung der vier BIG-Geschäfte konzentrieren, die ebenfalls Teil der Modissa AG sind, sich gut positioniert haben und über eine junge Kundschaft verfügen.