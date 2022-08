«Gasoline Friends» bei Peter Briner – Das Motorfestival in Elgg erwartet 5000 Fans Am Wochenende findet das Motorfestival Gasoline Friends auf dem Areal der Peter Briner AG statt: 30 Aussteller, 5000 Fans, ein Bandwettbewerb und waghalsige Motorrad-Manöver. Nicole Döbeli

Nach zwei Jahren Zwangspause findet das Motorfestival zum vierten Mal statt. Foto: PD

«15 Minuten Gesichtslähmung garantiert», schreiben die Veranstalter des Motorfestivals Gasoline Friends zu einem Facebookpost, der eine «Wall of Death» ankündigt. Die «Todeswand» ist ein Trickmanöver, bei dem mehrere Motorradfahrer gleichzeitig im Inneren eines Holzsilos den Wänden entlangfahren. Das Tempo muss stimmen, damit die Maschinen in der Waagrechten gehalten werden können, und gleichzeitig müssen sich die Fahrer gegenseitig ausweichen können. Es handle sich um eine alte Schausteller-Tradition, erklärt Michael Stamm, Mitorganisator des Festivals, das am kommenden Wochenende auf dem Gelände der Peter Briner AG stattfindet.