Reiten nach der Corona-Pause In Aesch beginnt die Saison von Neuem

Zum frühestmöglichen Termin nach der Corona-Pause finden am Wochenende in der Schweiz zwei Springsport-Anlässe statt. Einer davon in Aesch. Die Startgelegenheit nutzt auch der Weltranglistenzweite Martin Fuchs.