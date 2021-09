Sweet Home: Rezepte und Küchenideen – Das müssen Sie unbedingt versuchen! Melonen pikant, Poulet im Päckli oder neue Farben in der Küche und auf dem Tisch: So vertreiben Sie die Alltagslangeweile. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Melonen pikant

Frisch: Pikante Platte mit süssen Melonen. Foto über: Bakers Royale

Süsse Melonen sind immer noch viele auf dem Markt. Klar schmecken Sie fantastisch zu Rohschinken oder als Dessert. Doch versuchen Sie statt dem Klassiker einmal dieses frische und vegetarische Gericht.

Und so gehts:

Sie können eigentlich alle süssen Melonen für dieses Gericht nehmen. Sehr fein ist es natürlich mit einer reifen, süssen Cavallion-Melone. Schneiden Sie sie in Schnitze, die Gurken in feine Scheiben, die Schalotten und den Peperoncino in feine Streifen. Zerbröseln Sie den Feta. Mischen Sie 1 EL Honig mit 1 EL Limettensaft, einer Prise Salz und 1 EL Olivenöl. Nun arrangieren Sie die Melonen, die Gurken, die Schalotten und den Peperoncino auf einer Platte und träufeln das Dressing darüber. Geben Sie den zerbröselten Feta darauf und garnieren Sie mit Pfefferminze, die Sie zuvor in feine Streifen geschnitten haben.