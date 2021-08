Neue Corona-Massnahmen – Das müssen Sie zum Plan des Bundesrats wissen Zahlen für Tests, Zertifikatspflicht an vielen Orten, aber noch keine Reisequarantäne. So will der Bundesrat den Druck auf die Ungeimpften erhöhen. Luca De Carli

Bislang ist das Covid-Zertifikat nur an Grossveranstaltungen wie hier vor einem Spiel des FC St. Gallen und in Clubs Pflicht: Das will der Bundesrat nun ändern. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die vierte Corona-Welle setzt die Spitäler unter Druck. Der Bundesrat warnt deshalb: «Steigen die Spitaleinweisungen weiterhin so stark wie zuletzt, kann eine Überlastung der Spitäler bereits in wenigen Wochen nicht ausgeschlossen werden.» Um das zu verhindern, hat er am Mittwoch eine erste Gegenmassnahme beschlossen und ein zweites Massnahmenpaket aufgegleist.

Was sind das für Massnahmen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Plan des Bundesrats:

Auf wen zielen die Massnahmen des Bundesrats?

Die vierte Welle hat bislang vor allem für Ungeimpfte Folgen: Neun von zehn hospitalisierten Covid-19-Patienten sind nicht vollständig geimpft. Das meldet die wissenschaftliche Taskforce des Bundes. In der Schweiz ist nur rund die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft, obwohl seit längerer Zeit genügend Impfstoff und Termine für alle Erwachsenen kostenlos zur Verfügung stehen. Die Zahl der nicht immunen Personen ist deshalb nach wie vor zu gross, als dass eine Überlastung der Spitäler ausgeschlossen werden kann. Deshalb zielen neue Massnahmen vor allem auf sie ab.