Motocross im Weinland – Das MX-Weinland ist erneut auf der Kippe Findet sich nicht bald ein neuer Standort, fällt der Traditionsanlass auch dieses Jahr aus. Die beiden letzten Ausgaben wurden vom Kanton und von Corona ausgebremst. Almut Berger

Wo und wann der Weinländer Motocrossanlass stattfindet, steht in den Sternen. Foto: Marc Dahinden

Die Weinländer Motocrössler sind noch immer auf der Suche nach einem Areal für die Durchführung des 23. MX-Weinland. Der Motocross-Event wird vom Auto- und Motoclub Andelfingen und Umgebung (AMCA) organisiert und findet jeweils im August statt.

Mehr Stopp als Go

Letztmals war das MX-Weinland 2019 über die Piste gegangen, nach 15 Jahren in Dättwil und acht Jahren in Kleinandelfingen neu in der Gemeinde Dorf. Nach einer Corona-bedingten Pause 2020 war es ein Jahr später dann der Kanton, der mit Auflagen zum Bodenschutz für einen weiteren Stopp sorgte. Der Torfboden auf dem Gelände zwischen Dorf und Hüniken sei «verdichtungs- und feuchtigkeitsanfällig» und somit «heikel», zitiert Schoch aus dem damaligen Schreiben.