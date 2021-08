Folgen des Bundesratsentscheides – Das Nacht-Testen dürfte bald wieder aufhören Viele Testanbieter für Partygänger begrüssen, dass ihr Angebot ab Oktober kostet. Die Clubs in Zürich befürchten weniger Publikum. Beat Metzler

Vor der Apotheke Apodoc bei der Hardbrücke warten Partygängerinnen auf einen Schnelltest (26. Juni 2021). Foto: Samuel Schalch

Ab Ende Juni gehörten sie plötzlich zum Zürcher Nachtleben: weisse Zelte, vor denen sich junge Menschen stauen. Diese warten auf das Ergebnis ihres Corona-Schnelltests. Ein negativer Befund bedeutet Freiheit, 48 Stunden uneingeschränkt Party machen.

Nun könnten die Teststationen in den Hinterhöfen so schnell wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht sind.

Bislang können sich Partygängerinnen gratis testen lassen. Zahlen tut der Bund, 47 Franken bekommen die Anbieter pro Durchführung. Das soll im Oktober enden, wie der Bundesrat am Mittwoch ankündete. Künftig muss den Test selber zahlen, wer in den Ausgang will (und weder geimpft noch genesen ist).