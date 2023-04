Pfadi trifft auf Thun – Das nächste erbitterte Playoff-Duell steht bevor Die Handballer von Pfadi Winterthur beenden die Regular Season mit dem 30:25-Heimsieg über den HSC Suhr Aarau. Jetzt folgt der heikle Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun. Urs Stanger

Mit vier Toren aus vier Anläufen kehrte Pfadi-Kreisläufer Eduardo Mendonça ins Team zurück. Foto: Deuring Photography

Ein gutes Gefühl wollten sich die Winterthurer fürs Playoff holen. Das ist ihnen im letzten Spiel der Regular Season auch gelungen. Beim ungefährdeten Heimsieg über Suhr Aarau konnte Trainer Goran Cvetkovic mit diversen Punkten zufrieden sein. «Was wir uns als letzte Vorbereitung aufs Playoff vorgenommen hatten, haben wir umgesetzt», erklärte er am Schluss. Will heissen: «Genug Tore aus dem schnellen Spiel heraus, mit dem siebten Feldspieler und in Überzahl. Und die Verteidigung steht.»