Seiler kocht experimentell – Das nächste Mal dann ohne Pfeffer Mit Mut zur Würze kann eine Köstlichkeit wie Chicorée mit Heidelbeeressig gelingen. Oder aber abscheulich scharfer Spargel. Der Crumble jedoch ist unverwürzbar. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Silvio Knezevic

Zuletzt widerfuhr mir die Gnade eines günstigen Zufalls. Ich war gerade dabei, halbierte Chicoréeblattrosetten in Olivenöl anzubraten, als ich nicht nur meinen eigentlichen Plan im Kopf rekapitulierte, nämlich den Chicorée an den Schnittflächen Farbe annehmen zu lassen und ihn anschliessend weich zu schmoren, sondern auch darüber nachdachte, was neben dem obligaten Blauschimmelkäse sonst noch zu dieser einfachen, köstlichen Vorspeise passen könnte.