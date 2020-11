Protest aus Winterthur – Das nächste Spiel, das nicht stattfinden kann Kein Basketball-Spitzenkampf: Das Duell zwischen den ungeschlagenen Frauen aus Winterthur und Fribourg wird 40 Minuten vor Spielbeginn abgesagt. Der BCW hat Protest dagegen eingelegt. Stefan Kleiser

Keine Revanche für den verlorenen Supercup: Die Winterthurerin Ameryst Alston im Duell mit Fribourgs Nancy Fora. Foto: Stefan Kleiser

Die Equipe von Elfic Fribourg war im Bus unterwegs und schon kurz vor Winterthur, als sie der Anruf erreichte. Die Mitteilung: Eine Basketballerin hatte Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person. Noch dazu war Ende der letzten Woche eine der Spielerinnen erkrankt. Der Verband sagte darauf den Nationalliga-A-Spitzenkampf von Sonntag zwischen Winterthur und Fribourg 40 Minuten vor Spielbeginn ab. Einige der Sportlerinnen hatten da bereits umgezogen in der Halle gestanden.

Frust deshalb beim Schweizer Meister über einen verlorenen Tag mit langer An- und Rückreise, aber ohne Duell mit dem ersten Herausforderer. Ob nun das ganze Fribourger Team in Quarantäne gehen muss? Diese Frage konnte Elfic-Trainer Romain Gaspoz am Sonntag Nachmittag noch nicht beantworten. Ob die erkrankte Spielerin corona-positiv ist auch nicht. Denn der Kanton teste erst nach 48 Stunden mit Symptomen, weiss der Coach. «Der Verband muss da dringend eine Lösung finden mit Schnelltests.»

Auch der Winterthurer Trainer Daniel Rasljic ist ungehalten. Er hat Protest eingelegt gegen die Verschiebung der Partie. «Es müssen alle Clubs gleich behandelt werden», findet er. Das Reglement sehe die Absage einer Begegnung bloss vor bei vier betroffenen Spielerinnen sowie ausgestellten ärztlichen Zeugnissen. Rasljic vermutet daher eine Bevorteilung von Elfic Fribourg, - das von der Absage profitiert, weil es die Begegnung in Winterthur ohne eine der Schlüsselspielerinnen hätte bestreiten müssen.

Nicht nur darum ist die Situation für die Winterthurerinnen unangenehm. Insgesamt ist es, nach erst fünf Runden der Meisterschaft, schon die dritte Partie, die nicht stattfinden konnte. Zuletzt musste das für letzten Mittwoch angesetzt gewesene Heimspiel gegen Hélios abgesagt werden. Wann diese Begegnung sowie das Auswärtsspiel in Genf nachgeholt werden, ist noch unklar. «Wir haben aber die Information erhalten, dass der Halbfinal des Ligacups nicht am 25. November stattfinden kann», sagt BCW-Geschäftsführer Sam Frey.

Am Mittwoch gegen Aarau

Für diesen Wettbewerb qualifizieren sich die besten vier Equipen nach den ersten sieben Runden der Meisterschaft. Womöglich sind die ausgefallen Matches der ersten sieben Runden aber nicht alle bis Mitte November nachgeholt. Offen ist auch, ob die Winterthurerinnen Mitte Dezember die Qualifikation des EuroCup bestreiten können. «Wir haben beim europäischen Verband nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten», erklärt Sam Frey. Der nächste Ernstkampf ist auf Mittwoch terminiert mit dem Heimspiel gegen Aarau.