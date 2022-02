Molton-Festival Winterthur – Das nächste Taxi steht bereit Die Winterthurer Mundart-Popband Plankton tritt nach langer Zeit wieder auf – am Molton-Festival im Theater am Gleis. Helmut Dworschak

Auch 2022 muss einiges zurechtgerückt werden. Plankton mit (von links) Reto Karli, Philipp Kräutli, Dominic Bretscher, Dominik Deuber und Vincent Hofmann. Foto: PD

«Es isch alles scho mal da gsi, es chunnt nüt me Nois», hiess es auf dem Album «Hallo Erde». Die Behauptung aus dem Jahr 2005 wird jetzt widerlegt. Endlich. Nach dem Album «Rätselkönig» von 2009, das im Jahr darauf noch in einer elektronischen Version erschien, hörte man lange nichts mehr von der Mundart-Popband, die wie keine andere Winterthurer Band in ihren Songs ein Lebensgefühl zum Ausdruck brachte, das sich nicht im warmen Bad des Mainstreams auflösen liess. Gibt es die Band noch?, fragte man sich.