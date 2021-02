FCW in Aarau – Das nächste typische 0:0-Spiel Der FCW kehrt mit einem Punkt für ein torloses Spiel aus Aarau heim. Das ist für eine zuletzt bedenklich erfolglose Mannschaft kein schlechtes Resultat, aber nach Leistung auch nicht wirklich gut. Hansjörg Schifferli

Der Winterthurer Verteidiger Florian Baak (rechts) blockt einen Schuss von Donat Rrudhani. Foto: Freshfocus

Der FC Aarau und der FCW sind in den ersten Meisterschaftsrunden des Jahres 2021 aus dem Kreis anerkannter Mitglieder des um die beiden Spitzenplätze kämpfenden Sextetts abgerutscht. So weit, dass beide nur mit einer mittleren Siegesserie wieder dorthin kommen könnten, wo sie mal waren – und was auch ihren Zielen entspräche. Die Direktbegegnung, die im Brügglifeld statt auf der Schützenwiese stattfand, war dann aber weder für die einen noch die andern ein wahrer Schritt zurück in die Reihe der Titelkämpfer. Sie war allerdings auch kein weiterer Schritt zurück. Es war gemäss Leistung wie nach Resultat ein Anlass, der weder Fisch noch Vogel war – eben weder gut bis überzeugend noch schlecht.