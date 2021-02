Jahre Frauenstimmrecht – Das Nein der «Bauerngemeinden» Wäre es nach dem Bezirk Andelfingen gegangen, hätten die Frauen weder auf kommunaler noch auf kantonaler und eidgenössischer Ebene das Recht erhalten, politisch mitzubestimmen. Eva Wanner

«Nein» – das sagte das Weinland zum Frauenstimmrecht. Foto: Keystone/Photopress-Archiv/Str

Alle sagten Ja, nur einer fiel aus der Reihe: Der Bezirk Andelfingen. «So zeigt sich, dass man in der Mehrzahl aller Gemeinden in unserer Region, vor allem in Bauerngemeinden, für das Frauenstimm- und Wahlrecht immer noch kein Verständnis hat», schrieb der «Landbote» 1971 dazu. Ein Blick auf die Zahlen, die online im Abstimmungsarchiv des Kantons Zürich zu finden sind, verdeutlicht dieses Bild. Zwar hat der Kanton Zürich alle drei Vorlagen zum Frauenstimmrecht in drei Jahren angenommen – wäre es nach dem Bezirk Andelfingen gegangen, hätte das Resultat aber anders gelautet.