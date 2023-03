Kolumne Lomo – Das Nerven der anderen Der «Landbote»-Kolumnist fühlt sich gestresst. Weil er sich denken kann, was der Autofahrer denkt, während er den Fussgängerstreifen überquert. Johannes Binotto

Ich bin zu einfühlsam. Ich sage das nicht, um mich damit selbst zu loben. Nein, die Einfühlsamkeit, von der ich spreche, ist nicht besonders begrüssenswert, sondern vielmehr lästig, ja, eigentlich total beknackt. Sie überfällt mich, wenn ich bei uns im Quartier die viel befahrene Strasse überqueren muss, und obwohl es dort einen Zebrastreifen gibt und ich also als Fussgänger Vortritt habe, spüre ich durch die Windschutzscheibe des abbremsenden Autos den Ärger der lenkenden Person.

«Warum muss der jetzt ausgerechnet bei mir über die Strasse? Jetzt mach schon, geh ein bisschen zügiger, damit ich endlich weiterfahren kann!» So denkt es in meinem eigenen Kopf, obwohl ich doch eigentlich der Fussgänger und gar nicht der Autofahrer bin. Ich überlege mir, wie sich der Fahrer jetzt grad über mich nervt, und dabei beginne ich mich unweigerlich auch selbst zu nerven, und zwar über mich selbst.

Was für eine schizophrene Situation, die noch absurder ist, wenn ich bedenke, dass ich ja nicht einmal Auto fahren kann. Meine Einfühlung in die Person am Steuer ist also zwangsläufig reine Imagination, absolut unmöglich, sie jemals zu verifizieren, und trotzdem umfasst sie mich total. Während ich die Strasse schon längst überquert hab und das Auto längst schon wieder weitergefahren ist, fahre ich in meinem Kopf immer noch weiter mit.

Ich stelle mir vor, wie genervt jetzt der Autofahrer bis zur nächsten Ampel, bis zum nächsten Zebrastreifen fährt, wie der Umstand, dass man überall anhalten muss, die Ungeduld immer mehr steigert. «Mensch», denke ich, «wie aggressiv man wohl da am Ende im Geschäft ankommt. Und das jeden Morgen. Ach, wie gut, dass ich selber ja gar nicht Auto fahre und darum ganz entspannt zum Bahnhof spazieren und dort den Zug zur Arbeit nehmen kann. Nein, ich möchte wahrlich nicht tauschen.»

Aber dann fällt mir ein, dass ich ja offenbar in meinem Kopf schon längst getauscht habe. Ich bin ja gerade nicht entspannt zum Bahnhof spaziert, sondern habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sich der Autofahrer, der mich über die Strasse lassen musste, wohl aufregt. Und dann denke ich mir: «Und was, wenn der Autofahrer sich in Wahrheit gar nicht so genervt hat, wie ich meinte, dass er sich nervt? Mensch, wie doof bin ich eigentlich!» Und ich nerve mich. Über mich. Ganz unentspannt. Und das, obwohl ich nicht mal Auto fahre.

