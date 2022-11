Spritze gegen Diabetes und Übergewicht – Das neue Medikament soll alle Rekorde brechen – und kommt aus der Schweiz Das Baselbieter Unternehmen Bachem produziert den Wirkstoff für ein neues Mittel gegen Diabetes und Fettleibigkeit. Es könnte so viel Umsatz generieren wie keine andere Therapie zuvor. Isabel Strassheim

Das Medikament soll bei gleich zwei Massenkrankheiten der westlichen Welt auf neue, durchschlagende Weise helfen: Diabetes Typ 2 und Fettleibigkeit. Der US-Konzern Eli Lilly hat die Substanz entwickelt. Finanzanalysten erwarten, dass sie eines der umsatzstärksten Medikamente der Pharmageschichte wird. Auch die Schweiz ist daran beteiligt.

Die Baselbieter Pharmazulieferin Bachem produziert im Auftrag von Eli Lilly den Wirkstoff des neuen Medikaments Mounjaro, wie diese Zeitung von zuverlässigen, voneinander unabhängigen Personen aus der Pharmaszene erfahren hat. Das Abkommen ist vertraulich, und beide Firmen geben dazu keinen Kommentar.

Ähnlich wie Lonza ist Bachem eine Pharma-Auftragsherstellerin und arbeitet schon auf anderem Gebiet mit Eli Lilly zusammen. Die sterile Abfüllung und Etikettierung nimmt der US-Konzern selbst vor, aber Bachem ist für die Herstellung der Hauptkomponente verantwortlich – nämlich für den Wirkstoff Tirzepatid.

Fachleute sprechen von einer Revolution

Fachleute sprechen bei dem neuen Wirkstoff von einer Revolution. Denn er imitiert zwei Darmhormone, genannt GLP-1 und GIP. Sie sind an den natürlichen Sättigungsprozessen beteiligt. Die Substanz regt zum einen die Ausschüttung von Insulin an und reduziert zum anderen die Magenmotorik und die Absonderung von Magensaft. Das verlangsamt die Magenentleerung, und der Appetit nimmt ab.

Medikamente, die einen dieser Mechanismen angehen, gibt es schon. Sie haben auf der sozialen Plattform Tiktok einen regelrechten Hype ausgelöst und gelten als Teil einer Lifestyle-Diät (lesen Sie hier mehr dazu). Bereits hat der Ansturm zu Versorgungsengpässen geführt. Doch Mounjaro entfaltet eine doppelte Wirkung.

Mehr als 20 Prozent ihres Körpergewichts haben Testpersonen nach 72 Wochen im Durchschnitt verloren, die die höchste Dosierung erhielten. Sie hatten sich einmal wöchentlich 15 Milligramm unter die Haut gespritzt. Diejenigen mit der niedrigsten Dosierung verloren 15 Prozent ihres Gewichtes. An der Studie von Eli Lilly nahmen insgesamt über 2500 Übergewichtige teil.

Spitzenumsatz von 25 Milliarden Dollar – pro Jahr

«Tirzepatides zuverlässige Wirksamkeit bei Fettleibigkeit und Diabetes Typ 2 sollte die Umsätze in einen Bereich treiben, dass wir davon ausgehen, dass es eines der am besten verkauften Medikamente der Geschichte wird», schreiben die Pharmaanalysten der UBS. Sie schätzen einen Spitzenumsatz von jährlich 25 Milliarden Dollar.

In der Schweiz ist Mounjaro seit Anfang November für die Diabetestherapie zugelassen. Wann bei Swissmedic ein Antrag für die Behandlung von Fettleibigkeit erfolgt, kann Eli Lilly derzeit nicht sagen.

Bislang erzielt Humira vom US-Konzern Abbvie mit bis zu 20,7 Milliarden Dollar jährlich die höchsten Umsätze in der Pharmaindustrie. Das Medikament wird hauptsächlich bei rheumatoider Arthritis verschrieben.

Auf die Produktion von Peptiden spezialisiert

Im Gegensatz zu Humira kommt der erwartete Riesenumsatz bei Mounjaro nicht über einen hohen Preis, sondern über die Menge zustande. Die Therapie ist in den USA seit Mai für Diabetes zugelassen und kostet im Jahr rund 12’000 Dollar (bei Humira sind es 100’000 Dollar).

Mounjaro ist ein Massengeschäft, weshalb Eli Lilly grosse Mengen an Wirkstoff benötigt – insbesondere, wenn das Medikament wie erwartet bald für die Behandlung von Übergewicht in den USA und Europa zugelassen wird. Es ist anzunehmen, dass neben Bachem auch weitere Zulieferer mit an Bord sind. Bachem ist auf die Produktion von Peptiden spezialisiert, das sind aus Aminosäuren aufgebaute Moleküle, aus denen viele Hormone bestehen. Auf diesem Gebiet sind die Schweizer einer der vier grössten Hersteller weltweit.

Bachem hat bislang sechs Produktionsstätten, zwei davon in Kalifornien und zwei in der Schweiz. Am Hauptsitz in Bubendorf baut Bachem gerade für 220 Millionen Franken ein neues Herstellungsgebäude, das 2024 fertig sein soll. Im Aargau soll zudem eine ganz neue Produktionsstätte mit bis zu 3000 neuen Stellen entstehen.

Hinter Bachem stehen Peter Grogg und seine Frau, die die Firma 1971 gründeten. Die Familie hält heute noch über 60 Prozent der Aktien. Das Vermögen des inzwischen 80-Jährigen schätzt «Forbes» aktuell auf 4,2 Milliarden Dollar.

Im September hatte Bachem neue Grossaufträge für die Herstellung von Peptiden erhalten. Sie beliefen sich für 2023 auf 25 Millionen und für 2024 auf 150 Millionen Franken. Den Namen der Auftraggeberin nannte Bachem nicht. Die Firma teilte jedoch mit, dass über weitere Folgeaufträge verhandelt werde.

Der Verkauf von Mounjaro dürfte stark zunehmen. Die UBS-Analysten gehen allein in den USA von rund 108 Millionen Menschen aus, die unter Fettleibigkeit leiden. Ihren Schätzungen zufolge dürfte rund ein Prozent von ihnen das Medikament verschrieben und die Kosten erstattet bekommen. Dies ergäbe allein in den USA für diese Indikation einen jährlichen Umsatz von rund 20 Milliarden Dollar.

