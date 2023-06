Änderung für Taxikunden – Das neue Zürcher Taxigesetz könnte tiefere Preise bringen Gleiche Taxilampen, Plakette auf Uber-Fahrzeugen: Fast vier Jahre nach der Volksabstimmung wird das Taxiwesen im Kanton Zürich vereinheitlicht – mit Auswirkungen für die Kundschaft. Pascal Unternährer

Die Taxifahrer Rudolf Raemy und George Botonakis (rechts) freuten sich im Februar 2020, als die Stimmberechtigten dem neuen Taxigesetz zustimmten. Foto: Andrea Zahler

Wäre ein Taxifahrer am Abstimmungssonntag gestartet und rund um die Uhr mit Tempo 30 gefahren, hätte er die Erde mehr als 25 Mal umrundet, bis das gutgeheissene Gesetz tatsächlich gilt. Das neue Taxigesetz, das der Kantonsrat im März 2019 abgesegnet und dem das Stimmvolk am 9. Februar 2020 zugestimmt hat, wird am 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt. Das hat der Regierungsrat am Freitag mitgeteilt. Gleichzeitig hat er die Verordnung zum Gesetz publiziert, die wichtige Details klärt.