Wie Corona einer Schule zusetzt – Kehrt jetzt das Leben zurück? Die Pandemie hat der Primarschule Egg in Wetzikon die Seele geraubt. Die Lehrpersonen sind demotiviert, die Schülerinnen genervt, die Kindergärtler verängstigt. Anielle Peterhans , Tim Wirth

Die Corona-Schutzmassnahmen haben d em Schulhaus Egg in Wetzikon das Leben ausgesaugt. Foto: Anna-Tia Buss

Im Zimmer der ersten Klasse projiziert ein Licht farbige Punkte an die Wand. «In einer Disco wird nicht geschrien», sagt die Lehrerin. Lipgloss. Musik von Shakira. Ekstase. Auch die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Klasse im Primarschulhaus Egg in Wetzikon tanzen zur gleichen Zeit in ihren Klassenzimmern. Über einen kleinen Laptop-Bildschirm können sich alle sehen.

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe feiern an der halbvirtuellen Schul-Disco. Foto: Urs Jaudas

Die Idee zu dieser halbvirtuellen Schul-Disco kam von den Schülern selbst. Es ist so etwas wie die neue Normalität. Alle tanzen eng vor der Kamera und ziehen Grimassen. «Du tanzisch komisch. Hesch du Corona?», fragt ein Meitli ihre Freundin.

