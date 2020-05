Der Gemeinderat tagt in den Eulachhallen – Das Parlament meldet sich zurück Bei der ersten Sitzung in der Eulachhalle gab es viel Lob und etwas Schelte für die Krisenarbeit des Stadtrats. Eine Mehrheit fordert eine Auslegeordnung zu den Folgen der Pandemie für die Stadtkasse. Delia Bachmann , Michael Graf

Bei seiner ersten Sitzung nach dem Lockdown in der Eulachhalle geht der Grosse Gemeinderat auf Abstand. Bild: Madeleine Schoder

Verglichen mit dem historischen Ratssaal präsentiert sich die Eulachhalle wenig einladend: Das Licht ist schummrig und hat einen Gelbstich. Die Tische stehen auf dem Turnhallenboden so weit auseinander, dass sich die Räte mit Mikrofonen verständigen müssen. Und in der Luft liegt der strenge Geruch von Desinfektionsmittel, der ein wenig an abgestandenen Tequila erinnert. Trotzdem freuen sich die Gemeinderäte, dass es wieder los geht mit dem Parlamentsbetrieb.