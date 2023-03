Stadtparlament Winterthur – Das Parlament stellt sich hinter den Ponyhof Das Schicksal des Ponyhofs Germann gab am Montag im Stadtparlament viel zu reden. Am Eingang des Ratshauses standen auch die Reitschülerinnen und Reitschüler Spalier. Deborah von Wartburg

Reitschüler und Reitschülerinnen vom Ponyhof Germann demonstrierten mit selbst gemalten Schildern für den Erhalt ihres Ponyhofs. Foto: Madeleine Schoder

Schilder mit selbst gemalten Ponybildern sorgten am Montagabend für etwas Farbe auf den Besucherrängen des Stadtparlaments. Denn dieses diskutierte in seiner Sitzung über die parlamentarische Initiative, die Kaspar Vogel (Mitte) eingereicht hat, um den Ponyhof Germann in Wülflingen retten.