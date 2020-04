Mai-Sitzung abgesagt – Das Parlament tagt frühestens im Juni Die Sitzungen des Grossen Gemeinderats Illnau-Effretikon fallen bis mindestens Ende Mai aus. Die vorberatenden Kommissionen können tagen. Nadja Ehrbar

Die Sitzungen des Grossen Gemeinderates Illnau-Effretikon sind bis auf weiteres abgesagt. Archivfoto: Marc Dahinden



Auch im Mai findet in Illnau-Effretikon noch keine Parlamentssitzung statt. Das hat das Ratsbüro in seiner Eigenschaft als Geschäftsleitung des Parlaments entschieden. Und dies, obwohl der Zürcher Regierungsrat eine solche unter Einhaltung der Corona-Vorsichtsmassnahmen erlauben würde. Das Ratsbüro verzichte aber darauf, die Durchführung zu beantragen, heisst es in einer Mitteilung.