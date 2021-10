Kirchhügel in Seuzach – Das plant die Kirchenpflege auf dem Seuzemer Kirchhügel Der Zentralisierungsplan der Kirchenpflege Seuzach-Thurtal nimmt Formen an. Am Donnerstagabend informierte sie im Saal Zentrum Oberwis über ihre Kirchhügel-Vision. Fabienne Grimm

Vor dem Pfarrhaus links neben der Kirche ist der Bau des neuen Mehrzweckgebäudes geplant. Bild: Madeleine Schoder

Ein Ort, an dem das kirchliche Leben zentralisiert wird – so lautet die Vision der Kirchenpflege Seuzach-Thurtal für das geplante «Zentrum Kirchhügel». Wo jetzt bereits die Kirche und das Pfarrhaus stehen, will sie ein neues Mehrzweckgebäude bauen. Am Donnerstagabend informierte sie im Saal Zentrum Oberwis erstmals Interessierte im Detail darüber, was ihr auf dem Kirchhügel vorschwebt.

«Das Zentrum Kirchhügel soll den zukünftigen Bedürfnissen der Kirche gerecht werden», sagt Christoph Liebi von der Baukommission auf Anfrage dieser Zeitung. Ziel sei es, Synergien zu nutzen. Konkret bedeutet das, dass die Verwaltung, die bisher im Kirchgemeindehaus im Dorfzentrum untergebracht war, ins Pfarrhaus zieht. In diesem Zusammenhang sind im Erdgeschoss des Pfarrhauses Umbauarbeiten geplant. An der Aussenfassade des Gebäudes wird hingegen nichts verändert. «Auch die Pfarrwohnung im Obergeschoss bleibt bestehen», sagt Liebi.