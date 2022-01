Siegesserie gerissen – Das plötzliche, bittere Ende für die ZSC Lions Die Zürcher verloren das hochklassige Duell gegen den EV Zug 0:1 in Overtime. Martschini gelang das goldene Tor in der 63. Minute. Simon Graf

Der einzige Torschütze: Zugs Lino Martschini feiert sein Overtime-Tor. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

ZSC gegen EVZ, das garantierte in jüngerer Zeit Spektakel und viele Tore. Im September hatten die Zürcher im ersten Saisonduell ein 0:3 aufgeholt und noch 4:5 in der Overtime verloren. Doch diesmal war alles anders: Zwei disziplinierte Teams mit zwei exzellenten Goalies neutralisierten sich einen Nachmittag lang auf höchstem Niveau. So, wie man das eigentlich erwarten würde, wenn sich zwei Mannschaften mit skandinavischen Trainern duellieren. Und je länger, desto klarer wurde: Ein Tor würde entscheiden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die ZSC Lions glaubten, es in der 53. Minute durch Krüger erzielt zu haben. Doch weil die Zuger die Coach’s Challenge nahmen und die Schiedsrichter eine Goaliebehinderung von Azevedo sahen, wurde das Tor aberkannt. Der Jubel blieb den Zürchern im Hals stecken. Beide Teams hatten danach Chancen für den K.o.-Schlag, in der Overtime fehlten Malgin bei seinem Pfostenschuss nur Zentimeter. Und im Gegenzug hatte Martschini das Glück, das Malgin gefehlt hatte: Er verwertete in der 63. Minute einen Abpraller zum Sieg.

Damit reisst die schöne ZSC-Serie nach sieben Siegen nacheinander gegen ihren aktuell wohl grössten Rivalen. Wenn sich die Zürcher etwas vorwerfen mussten, dann, dass sie zu viele Powerplays ungenutzt liessen. Fünfmal durften sie sich in Überzahl versuchen, doch es fehlten die überraschenden Ideen. Und so entschied vor 9328 Zuschauern eine für sie unglückliche Szene die hochklassige Partie.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Zug 0:1 n.V. (0:0, 0:0, 0:0) 9328 Zuschauer. – Tor: 63. Martschini (Kovar, Djoos) 0:1. – Strafen: 4-mal 2 Minuten 5-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, gegen Zug. ZSC Lions: Jakub Kovar; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Pedretti, Malgin, Hollenstein; Azevedo, Krüger, Quenneville; Diem, Sigrist, Andrighetto; Chris Baltisberger; Schäppi, Aeschlimann. Zug: Genoni; Schlumpf, Kreis; Cadonau, Djoos; Hansson, Wüthrich; Martschini, Kovar, Simion; Klingberger, Senteler, Zehnder; Allenspach, Lander, Herzog; Suri, Leuenberger, De Nisco. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bodenmann, Morant (verletzt), Sopa (krank), Roe und Flüeler (überzählig), Zug ohne Stadler, Gross, Bachofner, Müller (verletzt) und Hofmann (überzählig). – 53. Tor Krügers aberkannt (Goalie-Behinderung). 63. Pfostenschuss Malgin.

NHL-Rückkehrer Hofmann war beim EVZ noch überzählig und gar nicht im Hallenstadion anwesend. Coach Dan Tangnes hat nun die Qual der Wahl, darf nur noch vier statt fünf Ausländer einsetzen. Und da dies ohnehin genügend Konfliktpotenzial birgt, überstürzt er nichts mit Hofmann. Dieser dürfte am Dienstag gegen Biel sein Comeback geben. Die Zuger werden mit ihm sicher noch besser, das Richtung Playoff stimmt beim Meister.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.